Zidane vire un joueur de l’équipe de France, l’énorme accusation !

Durant sa carrière en équipe de France, Zinedine Zidane a toujours été indiscutable. Cependant, l’éclosion de Johan Micoud avait poussé Roger Lemerre à l’associer à Zizou. Et malgré un magnifique match, cela ne s’est jamais reproduit. Vincent Duluc a une explication.

L'équipe de France peut se targuer d'avoir le choix entre de nombreux talents. Et il est parfois difficile d'aligner plusieurs grands noms. Au début des années 2000, Johan Micoud en est d'ailleurs victime. Brillant avec les Girondins de Bordeaux puis à Parme et au Werder Brême, le meneur de jeu est toutefois barré par la concurrence d'un certain Zinedine Zidane. Mais un soir de novembre 2000, quelques mois après la victoire à l'Euro, Roger Lemerre, alors sélectionneur des Bleus, décide d'aligner Johan Micoud aux côtés de Zinedine Zidane lors d'un match amical contre la Turquie. Résultat, une magnifique victoire pour la France (4-0). De quoi laisser penser que Micoud et Zidane seront de nouveau associés. Mais cela ne s'est jamais reproduit et Vincent Duluc, journaliste de L'EQUIPE, a une explication.

Zidane plombe Micoud ? « C’est en Turquie, un 4-0… Franchement, le 4-0, il est incroyable. C’est la première fois que Roger Lemerre les fait jouer les deux ensemble, et on n’a jamais compris pourquoi il n’y avait pas eu de seconde fois. C’était très, très fort. C’était beau à voir… On n’a jamais compris. Ma théorie c’est que s’il n’y a pas eu de deuxième fois, c’est que Zizou n’en voulait pas… S’il avait choisi… Sérieusement, j’ai peut-être tort… mais je me dis que si pendant huit jours, quinze jours, trois mois, Zizou va voir Roger et dit ‘putain, avec Johan, c’est trop bien, il faut qu’on continue comme ça’, ce n’est pas possible que ça n’arrive pas une seconde fois… Après, il est têtu Roger (Lemerre), mais… Mais quel match c’était », rappelle-t-il sur le plateau de L’EQUIPE du Soir.