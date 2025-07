Equipe de France : Un grand nom interpelle Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A un an de la Coupe du monde, l'équipe de France n'a pas encore entamée la phase de qualifications, mais fera une nouvelle fois partie des principaux prétendants au titre mondial. Cependant, plusieurs interrogations entourent encore le groupe de Didier Deschamps. Et le retour de Paul Pogba en Ligue 1 en est une supplémentaire.

Les champions du monde 2018 ont la cote en Ligue 1 ! Après Olivier Giroud, qui s'est engagé avec le LOSC, c'est Paul Pogba qui fait son grand retour en France. Le milieu de terrain tricolore a signé à l'AS Monaco et a été présenté à la presse ce jeudi. Du haut de ses 32 ans, l'ancien joueur de la Juventus rêve de retrouver son meilleur niveau le plus rapidement possible, avec en ligne de mire une échéance exceptionnelle : La Coupe du monde 2026.

Pogba veut revenir en Bleus... Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle à l'AS Monaco, Paul Pogba a évidemment été interrogé sur un éventuel retour en équipe de France : « J'ai échangé avec Didier Deschamps, je l'ai au téléphone et il m'a dit ok tu peux revenir (en équipe de France) quand tu veux. Non, je rigole ! Tout joueur peut revenir en sélection, mais il faut du temps. Il y a des places mais il faut aller les gagner. Il faut mériter sa place ». Autrement dit, le champion du monde 2018 ne ferme pas la porte à un retour en Bleus en vue de la Coupe du monde.