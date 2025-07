Pogba au PSG : L’annonce à l’étranger

Paul Pogba, fraîchement transféré à l’AS Monaco, fait déjà grand bruit en Italie où certaines de ses récentes déclarations ont suscité la controverse. Pourtant, plusieurs observateurs saluent son choix de rejoindre le Rocher, privilégiant un environnement moins pesant que celui du PSG ou de l’OM, réputés pour la pression intense qu’ils exercent sur leurs joueurs.

Pogba au PSG, c'est non

Toutefois, ils sont plusieurs en Italie à applaudir le choix de Pogba de signer à Monaco plutôt que dans un top club européen comme le PSG. «Pogba va être sûrement suivi en Italie. Son adaptation à Monaco, ses premiers matches, etc.. On veut voir aussi où ça va aller. Il n’a pas voulu quitter l’Europe car il veut prouver qu’il est encore un grand joueur. On va voir ce que ça va donner avec l’ASM. Mais ça peut être un bon choix, car il va être plutôt protégé par rapport à l’ambiance. Il ne prend pas les mêmes risques, médiatiquement parlant, qu’au PSG. Il peut recommencer tranquillement et en plus il n’est pas loin de l’Italie. C’est un peu comme à la maison. Donc ça va être un beau moment et avec l’expérience qu’il a il peut amener du poids et de l’expérience à ses coéquipiers. On a hâte de voir s’il va vraiment arriver à repartir après cet arrêt qui l’a beaucoup chamboulé.» a-t-elle annoncé ce lundi.