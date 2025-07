Paul Pogba : La signature qui va le régaler !

Paul Pogba débute un nouveau chapitre de sa carrière à l’AS Monaco. Après une longue période de suspension, le champion du monde 2018 retrouve enfin le terrain. Très ému et enthousiaste, le milieu de terrain s’est confié sur son choix, ses ambitions et son bonheur de rejouer au football dans un club à l’histoire prestigieuse.

Tout juste officialisé avec l’AS Monaco , Paul Pogba s’est confié aux médias du club. Des premiers mots depuis la signature de La Pioche qui étaient très attendus par de nombreux observateurs. Le nouveau milieu de terrain du club de la Principauté a vécu une longue période très compliquée après l’annonce de sa suspension et profite maintenant d’une renaissance à Monaco .

«Heureux de pouvoir reporter un maillot de football»

Paul Pogba a notamment expliqué dans une vidéo pour l’AS Monaco avoir simplement envie de rejouer au football pour aider son nouveau club à atteindre ses objectifs :

« Je suis d’abord très heureux de pouvoir reporter un maillot de football. Avec l’AS Monaco, c’est un plaisir et un honneur de faire partie de cette liste de grands joueurs passés par l’AS Monaco. C’est la première étape, sentir les terrains de football. Juste de reprendre. Et après, revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe, le mieux que je peux. »