Transfert à 39M€ : Un buteur déclare sa flamme à l’OM !

Transféré à Chelsea à l’été 2016, Michy Batshuayi reste encore aujourd’hui la plus grosse vente réalisée par l’OM dans son histoire. Comme l’a confié son frère, Aaron Leya Iseka, lui aussi passé par Marseille, l’international belge garde un très bon souvenir de son expérience dans la cité phocéenne, qu’il considère comme la meilleure période de sa carrière.

Arrivé à l’été 2014 en provenance du Standard de Liège , Michy Batshuayi quittait l’ OM deux ans plus tard pour prendre la direction de Chelsea . En deux saisons passées à Marseille, l’international belge (55 sélections, 27 buts) a inscrit 33 buts toutes compétitions confondues et le club olympien a réalisé une vente record avec son transfert, estimé à 39M€.

« Il m’a dit que c’était son club de cœur »

« On en a reparlé il y a quelques jours. Il m’a redit que l’OM c’était la meilleure période de sa carrière. C’est vraiment là-bas qu’il s’est épanoui le plus, qu’il a pris le plus de plaisir. C’est son club. Il m’a dit que c’était son club de cœur, qu’il était attaché au club comme pas possible. En plus, sa première fille est née là-bas je crois. Il est très attaché à la ville, au club », a déclaré Aaron Leya Iseka, dans un entretien accordé à Top Mercato.