Surprise, Olivier Giroud lâche une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir confirmé son départ de Los Angeles, Olivier Giroud s'est présenté en conférence de presse ce lundi afin d'évoquer son avenir. Et alors que l'identité de son futur club est connue puisque sa signature au LOSC est un secret de Polichinelle, l'ancien attaquant d'Arsenal et Chelsea a toutefois surpris tout le monde en officialisant lui-même sa future arrivée à Lille.

Arrivé à Los Angeles en 2024 où il a notamment rejoint son grand ami Hugo Lloris, Olivier Giroud n'a jamais réussi à s'imposer. Au point que son départ a été officialisé. « Le LAFC et l’attaquant Olivier Giroud ont pris la décision mutuelle de se séparer, a annoncé le club aujourd’hui. Le dernier match de Giroud en tant que membre du LAFC aura lieu le dimanche 29 juin lorsque le Black & Gold affrontera Vancouver au BMO Stadium à 18h30 », écrivait la franchise floridienne par le biais d'un communiqué. Une rencontre perdue 1-0 par le Los Angeles FC qui met donc fin à l'aventure du meilleur buteur de l'histoire des Bleus en MLS. Et après le match, il s'est d'ailleurs présenté en conférence de presse où il a officialisé le nom de son futur club.

Giroud s'annonce au LOSC ! « J’ai besoin de me lancer un nouveau défi, et quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie. (…) Je pense que les Français sont heureux que Paul Pogba et moi-même revenions dans le Championnat de France. (…) Si vous m’aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu que ce n’était pas le projet de revenir (en France, ndlr) », assure-t-il devant les médias, avant de poursuivre.