Real Madrid : Le transfert d’un crack provoqué par Mbappé ?

S’il a pu profiter de son absence pour enchaîner les matchs à la Coupe du monde des clubs, Gonzalo Garcia risque de voir son temps de jeu baisser drastiquement une fois que Kylian Mbappé aura fait son retour. Pour Hernan Pérez, qui l’a connu chez les U19 du Real Madrid, l’attaquant de 21 ans n’a pas forcément besoin de partir. Il pourrait se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso et même être associé au Français.

« Peut-être que nous devrions les faire jouer tous les deux et ce serait très bon pour l'équipe »

Avoir du temps de jeu risque en revanche d’être difficile une fois que Kylian Mbappé aura retrouvé la pleine possession de ses moyens. « C'est le défi de l'entraîneur et Xabi a beaucoup de talent. Peut-être que nous devrions les faire jouer tous les deux et ce serait très bon pour l'équipe. Je suis sûr qu'il ne décevrait pas du tout », a ajouté Hernan Pérez, qui place de grands espoirs en Gonzalo Garcia. « Je sais ce qu'il peut faire. On le compare souvent à Joselu, mais je pense que c'est un joueur plus évolué, on pourrait dire que c'est un Joselu 2.0. Gonzalo peut non seulement jouer devant, mais aussi derrière le 9 ou sur l'aile, il a une bonne frappe de but, un excellent jeu de tête et il est très intelligent. Il est très complet. »