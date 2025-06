Il débarque au PSG pour 45M€, «c’est phénoménal»

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a tourné une page importante avec le départ de Kylian Mbappé. Mais le recrutement pour lancer un nouveau cycle a été conséquent, puisque le club parisien a largement modifié son effectif, avec notamment l’arrivée de Willian Pacho en provenance de Francfort.

« C’est phénoménal pour moi d’être ici à Paris »

« En dehors et sur le terrain, ils me soutiennent toujours, c’est phénoménal pour moi d’être ici à Paris » a poursuivi Pacho, qui est devenu un titulaire indiscutable au PSG. « Oui on parle toujours du fait que je peux m’améliorer et j’essaie de le faire, à l’entraînement, en match. Marquinhos ne sera pas toujours là mais je fais le maximum pour m’améliorer ».