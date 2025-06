Transferts - OM : De Zerbi craque pour un joueur de Ligue 1 !

Axel Cornic

Il y a un an, l’Olympique de Marseille s’est plié en quatre pour totalement changer l’effectif et offrir à Roberto De Zerbi les renforts dont il avait besoin. Et cet été pourrait être semblable, avec énormément de changements qui sont annoncés pour le club phocéen, qui aurait activé une nouvelle piste.

Avec la Ligues des Champions va faire son grand retour à Marseille. Mais Roberto De Zerbi ne veut pas faire de la figuration et aurait donc réclamé plusieurs renforts à Medhi Benatia ainsi qu’à Pablo Longoria. Et un joueur de Ligue 1 lui aurait tapé dans l’œil...

De Zerbi veut Junior Traoré D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le coach de l’OM aurait craqué pour Hamed Junior Traoré, ancien prodige qu’il a vu grandir du côté de Sassuolo. Considéré comme l’un des plus gros talents de sa génération, le milieu offensif n’a pas vraiment convaincu du côté de Bournemouth, mais semble totalement s’être relancé avec son prêt à l’AJ Auxerre.