Transfert à 30M€ : Catastrophe pour l’OM ?

La défense est le chantier principal de l’Olympique de Marseille en ce mercato estival, avec un premier renfort qui est déjà arrivé avec la signature de CJ Egan-Riley. Et les dirigeants phocéens souhaiteraient notamment convaincre Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma et de la sélection ivoirienne.

C’est le dossier du moment. A la recherche de renforts, l’OM aurait activé une piste du côté de la Serie A, avec Evan Ndicka. Initialement évoqué dans un possible échange avec Ismaël Koné, l’international ivoirien pourrait finalement faire l’objet d’une offre de transfert, même si l’AS Roma réclamerait entre 25 et 30M€.