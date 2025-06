OM : Transfert validé, De Zerbi jubile

Alexis Brunet

En vue de sa participation à la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM cherche à se renforcer lors du mercato estival. Pour le moment deux nouveaux joueurs ont déjà rejoint Marseille, mais cela n’est pas fini, car le latéral droit de la Fiorentina Dodo pourrait débarquer dans le sud de la France. Ce dernier souhaite changer d’air et il a déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi par le passé.

Après une saison assez aboutie, l’OM sera face à un challenge encore plus important l’année prochaine. Le club phocéen a obtenu sa qualification en Ligue des champions et cela dit donc plus de matches et plus de fatigue. L’effectif de Roberto De Zerbi aura donc besoin d’être renforcé pour tenir sur la durée.

Déjà deux arrivées à l’OM Pablo Longoria est bien au courant de cela et donc il a déjà commencé à se montrer actif. Le président marseillais a réussi à obtenir deux signatures pour le moment et cela sans débourser le moindre centime. Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont tous les deux rejoint l’OM en fin de contrat, respectivement en provenance de Lille et Burnley.