Catastrophe à l’OM, les conséquences inattendues !

Victime d'une rupture des ligaments croisés peu après son arrivée à l'OM, Valentin Carboni n’aura disputé que quatre matchs sous le maillot olympien. Une blessure lourde de conséquences, mais le jeune Argentin affirme aujourd’hui que ça a peut-être été un mal pour un bien, se transformant en expérience fondatrice pour la suite de sa carrière.

«Elle m'a aidé à mûrir et à m’améliorer»

Valentin Carboni explique même avoir tiré du positif de cette épreuve. « Même si j'ai beaucoup souffert, je vois presque du positif dans cette opération des ligaments croisés. Elle m'a aidé à mûrir et à m'améliorer là où c'était nécessaire : je suis devenu plus complet, tant en tant que personne qu'en tant que footballeur. Je me sens plus fort, physiquement et mentalement, et plus motivé qu’avant », poursuit l’ancien milieu de terrain de l’OM.