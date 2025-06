Cet «échec» qui aurait fait très mal à l'OM !

Qualifié pour la Ligue des champions au terme de la dernière saison de Ligue 1, l’OM a évité de peu ce que Frank McCourt qualifie d’« échec ». Dans une interview au JDD, le propriétaire marseillais affiche ses ambitions : stabiliser le club en C1 et relancer la section féminine dans l’élite du foot français.

L’OM a terminé la saison dernière à la deuxième position du championnat. Une place de dauphin du PSG qui permet aux Marseillais de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, l’exercice 2024-2025 n’a pas été de tout repos pour Roberto De Zerbi et ses hommes. Si l’OM a bien fini la saison, les Phocéens ont connu une vraie période de moins bien qui a presque coûté la qualification pour la Ligue des champions.

«J’ai fixé deux objectifs sportifs»

« C’est aussi simple que cela. Je suis fier de cette qualification, si importante pour les supporters, les joueurs, le club et ses ressources financières. Nous avons atteint une certaine stabilité, et même une harmonie, ce qui n’a pas toujours été le cas à Marseille », se félicite l’homme d’affaires américain, propriétaire de l’OM, avant d’annoncer : « Le collectif est très solide, même s’il y aura quelques changements. J’ai fixé deux objectifs sportifs pour la saison prochaine : se requalifier en Ligue des champions et performer en D1 Arkema pour les féminines, de retour dans l’élite. »