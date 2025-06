Paul Pogba et Mbappé bientôt réunis ?

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus le 1er décembre 2024, Paul Pogba s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'AS Monaco. Comme l'a affirmé son préparateur physique personnel, la Pioche a choisi de rejoindre le club du Rocher pour maximiser ses chances de retrouver l'équipe de France. Selon vous, Paul Pogba va-t-il retrouver les Bleus de Kylian Mbappé ? A vos votes !

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Roger Caibe Rodriguez a fait savoir que Paul Pogba avait choisi l' AS Monaco pour avoir plus de chances de retrouver l'équipe de France , emmenée par son nouveau capitaine : Kylian Mbappé . D'après son préparateur physique personnel, l'international français souhaite participer à la Coupe du Monde 2026.

«Son objectif est de disputer la Coupe du monde»

« Pense-t-il que ce retour en France, sous les yeux de Didier Deschamps, peut relancer sa carrière en sélection ? Ce que je sais, c’est que son objectif est de revenir en forme, d’intégrer l’équipe nationale, de représenter la France et de disputer la Coupe du monde. Il aime vraiment l’équipe nationale et ses coéquipiers, il veut vraiment revenir et il veut vraiment l’aider à performer. Je pense donc que c’était une bonne décision pour lui et pour son pays de rejoindre Monaco, car cela lui permet de jouer la Ligue des champions et d’évoluer dans un environnement de haut niveau. Ce sont les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision », a déclaré Roger Caibe Rodriguez, le préparateur physique personnel de Paul Pogba.

A votre avis, Paul Pogba va-t-il retrouver Kylian Mbappé en équipe de France ? C'est le moment de voter !