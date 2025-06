Paul Pogba : Le «gros point d’interrogation» balancé en direct !  

Suspendu plusieurs mois, Paul Pogba fait son grand retour à la compétition. Le champion du monde 2018 va signer à l’AS Monaco, un choix fort qui lui permettra enfin de découvrir la Ligue 1. Un pari qui suscite autant d’attente que de doute, comme l’a exprimé Jérôme Rothen.

Enfin, Paul Pogba fait son grand retour sur les terrains et ça se fera en Ligue 1. Le champion du monde 2018 va s’engager avec l’AS Monaco pour son retour de suspension et découvrira, par la même occasion, la Ligue 1 avec son nouveau club. Longtemps cité du côté de l’OM, Paul Pogba n’a finalement pas rejoint la Canebière, un pari qui semblait trop risqué pour Pablo Longoria et Medhi Benatia. Au micro de Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a réagi à cette arrivée de Paul Pogba à l’AS Monaco.