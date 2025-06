Zinedine Zidane fait complètement vriller un artiste !

Le débat entre Karim Benzema et Zinédine Zidane divise depuis des années les amateurs de football. Pour l’artiste Noah Lunsi, l’ancien attaquant du Real Madrid dépasse même la légende tricolore. Dans un podcast, il n’a pas hésité à affirmer que « Benzema, c’est Zidane en mieux », provoquant forcément des réactions.

«Benzema, c’était beaucoup plus rapide»

Et Noah Lunsi a insisté sur la différence de rythme entre les deux anciens joueurs du Real Madrid.« Zidane, ce qu’il faisait, c’était très beau, c’était élégant, il n’y a pas de souci. Zidane, c’était un maestro. Mais Benzema, c’était beaucoup plus rapide, éclairé, il se mettait beaucoup plus en avant », poursuit le chanteur au sujet de Zinédine Zidane et Karim Benzema.