Karim Benzema : Le moment magique qu'elle n'a pas pu refuser !

Le 23 mai dernier, Karim Benzema faisait sensation... au Festival de Cannes. Alors qu'on ne s'attendait pas à voir le footballeur sur les mythiques, voilà qu'il a pu les monter en très bonne compagnie. En effet, à cette occasion, Lyna Khoudri, venue présenter le film 13 jours, 13 nuits, a officialisé son couple avec Benzema. Un très beau moment sur lequel est revenue l'actrice.

Le couple Karim Benzema-Lyna Khoudri n'en finit plus de faire parler. En effet, ces dernières heures, la presse people française a sorti une grande révélation. C'est Paris-Match qui a ainsi balancé la news, assurant que le joueur de football et l'actrice, actuellement à l'affiche du film 13 jours, 13 nuits, allaient se marier. Et l'union serait imminente puisque Karim Benzema et Lyna Khoudri auraient prévu cela pour le week-end du 5 et 6 juillet du côté de la Corse.