PSG : Le coup de gueule de Pierre Ménès

Le PSG a demandé le report de son match d’ouverture de la saison 2025-2026 contre le FC Nantes. Un choix qui fait grincer des dents certains supporters, évoquant un traitement de faveur. Face aux critiques, Pierre Ménès a pris la défense du club parisien, en s’exprimant sans détour sur les réseaux sociaux.

Le PSG reporte un match de championnat

Ce n’est pas la première fois que le PSG fait cette demande à la LFP. Les Parisiens avaient déjà sollicité le report d’un match et obtenu gain de cause. C’était encore le FC Nantes qui en faisait les frais, le 13 avril dernier. Le PSG préparait alors son quart de finale de Ligue des champions, et la LFP avait déplacé la rencontre au 22 avril, après les matchs aller-retour face à Aston Villa.