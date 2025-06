PSG - OM : Une annonce officielle va tomber !

Le calendrier de la saison 2025-2026 de Ligue 1 sera dévoilé ce vendredi. Tandis que le PSG pourrait ouvrir le bal face à Nantes, le club de la capitale a demandé un report du match en raison d’un calendrier surchargé. Par ailleurs, les dates des Classiques contre l’OM sont déjà connues.

Le PSG et l’OM vont très bientôt connaître leur calendrier pour la saison 2025-2026 du championnat de France. La LFP devrait dévoiler l’agenda à venir ce vendredi, en milieu de journée. Le PSG devrait se déplacer à Nantes , le 17 août, pour ouvrir la Ligue 1.

Le PSG fait déjà appel

Mais, comme le rapporte RMC Sport, le PSG aurait demandé à la LFP de reporter son match contre le FC Nantes en ouverture du championnat. Et pour cause : le PSG pourrait disputer une finale de Coupe du monde des clubs le 13 juillet et un match de Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham le 13 août.