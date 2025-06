Zinédine Zidane : La signature improbable proposée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur général de la Kings League France, Djamel Agoua a dressé le bilan de cette première saison, marquée par le sacre des Panam All Starz. Un bon départ, mais le dirigeant voit plus grand pour la suite. Ce jeudi, il a promis un nouveau format, des surprises en cascade, et des stars au rendez-vous. Son rêve ? Attirer Zinédine Zidane.

La première édition de la Kings League France ne restera pas sans suite. Directeur général de la compétition, Djamel Agoua a confirmé qu’une deuxième saison était déjà en préparation, avec son lot de nouveautés. Objectif : frapper encore plus fort. « Il y a un vieux proverbe qui dit “on ne change pas une équipe qui gagne”. Mais chez nous, ça ne marche pas. On va changer les choses parce qu’il faut continuer à évoluer. Oui, il y aura une deuxième saison parce que le succès a été au rendez-vous. On va aussi amener la Kings League dans les régions pour convaincre un peu plus de public », a confié le dirigeant dans un entretien accordé à BFM Business.

Un succès pour la Kings League France Si l’audience était au rendez-vous, c’est aussi grâce au mélange des genres entre football, spectacle et personnalités du web. Agoua salue une première édition qu’il juge très encourageante. « Le bilan est très positif. Ce que l’on voit, c’est que les fans français ont la même excitation pour la Kings League que les spectateurs espagnols ou brésiliens. Ça nous fait très plaisir. Les streamers et les joueurs professionnels se sont éclatés. Ça a donné un super spectacle, et les ambiances étaient vraiment bonnes. »