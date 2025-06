Zidane, son retour réclamé en urgence !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps s'en ira après le Mondial 2026, mais certains jugent ce départ trop tardif. Malgré une défaite prometteuse face à l'Espagne et la victoire des Bleus face à l'Allemagne lors de la dernière Ligue des Nations, la journaliste Pia Clemens milite déjà pour une arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France.

Zidane est demandé !

« Je suis désolée, mais j’ai envie de voir Zidane maintenant. J’ai un immense respect pour Didier Deschamps, même s’il ne se sera jamais remis en question. Quand Philippe Diallo dit que l’équipe doit évoluer dans la plus grande sérénité… Bah ce n’est pas ça, la sérénité. On est tous en train de s’endormir. Qui a kiffé un match de l’Equipe de France ces derniers temps, à part peut-être un des deux matches contre la Croatie ? Je pense que l’équipe est dans un début de cycle, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, beaucoup d’anciens qui sont partis. Didier Deschamps est en fin de cycle et je trouve que ce serait bien qu’on arrive à la Coupe du Monde avec un nouveau souffle, un nouveau sélectionneur. J’aimerais bien être dans l’euphorie avec l’Equipe de France et je n’y suis pas du tout » a déclaré la journaliste sur La Chaîne L’Equipe.