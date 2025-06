PSG - Ballon d’Or : «C’est réglé», le vainqueur annoncé en direct ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG se présentera avec des arguments solides lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Plusieurs de ses joueurs font office de sérieux prétendants à la victoire comme Ousmane Dembélé. Egalement cité, Achraf Hakimi part de plus loin comme l'indique Johan Micoud, ancien international tricolore.

Le vainqueur est...

Autre nom évoqué : Achraf Hakimi. Malgré une saison de haut niveau, le latéral marocain semble lui aussi hors course, selon Micoud. « Hakimi fait une superbe saison, mais il sait très bien qu’un arrière droit n’a jamais gagné le Ballon d’Or. Ce n’est pas quelque chose auquel il pense chaque jour. S’il y avait eu une vraie concurrence entre deux attaquants du PSG, ce serait plus compliqué. Mais là, on sent que Dembélé est plus mis en avant. Hakimi n’est pas un milieu droit, c’est un défenseur de formation. Il apporte énormément, mais ce n’est pas le profil qu’on récompense habituellement », a-t-il ajouté.

Et pour Johan Micoud, une chose est claire : s’il faut choisir un joueur du PSG, ce doit être Ousmane Dembélé. « Je ne pense pas qu’Hakimi se dise un jour : ‘Je vais être Ballon d’Or’. Donc le problème est réglé. Il y a plus de chances pour Dembélé que pour lui », a-t-il conclu sur le plateau de L’Équipe du Soir.