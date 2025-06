4 milliards d’euros : Le projet de folie du PSG !

Le PSG s’est lancé dans un nouveau projet très récemment. QSI a en effet ouvert son capital à de nouveaux investisseurs, comme Arctos et la star NBA Kevin Durant. De cette manière, les Rouge-et-Bleu montrent une certaine attractivité aux yeux du monde et s’impliquent dans un incroyable projet en Europe.

« Par cette ouverture de capital, déjà à l'époque, les patrons du club cherchaient à démontrer que le projet PSG avait pris de l'envergure et qu'ils avaient besoin d'aller chercher quelques co-actionnaires. Cette ouverture montre que le Paris-Saint-Germain est attractif pour des investisseurs de renommée. Cela vient aussi quelque part cranter une forme de valeur du club, même si nous n'avons ni le pourcentage, ni le montant officiel [autour de 4 milliards d’euros selon le magazine économique Forbes] » a d’abord expliqué Christophe Lepetit , économiste du sport et chargé d'études au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, dans un entretien accordé à France Info.

Le PSG impliqué dans «la création d'une ligue NBA en Europe» ?

« Avec cette nouvelle prise de participation, nous sommes toujours sur des ouvertures de capital stratégiques, puisqu'elle s'adresse à un investisseur qui a un profil particulier. Il s'agit d'un sportif en exercice, qui est un investisseur très impliqué sur le marché nord-américain, et qui est un des principaux territoires de conquête du Paris-Saint-Germain, détenu par les Qatariens. En plus des nombreux fans à conquérir, ce projet s'aligne avec des sujets en gestation, notamment celui de la création d'une ligue NBA en Europe et d'une possible franchise du PSG. Cette ouverture coche beaucoup de cases quant à la stratégie de développement du Paris-Saint-Germain pour les années à venir » a-t-il ensuite ajouté. Du lourd semble se préparer au PSG.