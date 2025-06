«Un vrai algérien» a choisi la France !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Figure des Fennecs, Islam Slimani a fait parler de lui en raison de son commentaire sur le choix des binationaux. Dans cette même interview, il a salué le comportement et la décision de Yacine Adli. Eligible à la sélection algérienne, l'ancien joueur du PSG a annoncé très tôt son désir de jouer pour l'équipe de France.

Les débats autour des binationaux restent un sujet sensible et récurrent dans le paysage footballistique. Islam Slimani a récemment ravivé la polémique avec une déclaration tranchante, accordée au média Kampo : « On ne choisit pas l’Algérie. Si tu es né en France, que tu as un vécu en France, joue pour la France ! Pourquoi tu jouerais pour l’Algérie ? Pour moi, il faut mettre une règle. » Les propos de l'attaquant algérien ont largement circulé dans les médias. En revanche, un autre passage, moins repris, a particulièrement retenu l’attention : une allusion à Yacine Adli, qui a rapidement opté pour l’ équipe de France au détriment de l’ Algérie.

Adli veut relever le défi

En mars 2024, Adli, aujourd’hui à la Fiorentina, avait justifié son choix. « J'ai dit que mon objectif était de jouer au plus haut niveau, ce qui ne veut pas dire que la sélection algérienne n'est pas le très haut niveau, mais simplement que le challenge est plus élevé pour moi de vouloir rejoindre l'équipe de France (…) J'ai préféré être honnête et transparent sur ma décision plutôt que jouer la carte de l'indécision, je ne suis qu'un joueur banal avec mes objectifs et que je réussisse à les atteindre ou non, cela ne changera rien à ma personne » avait déclaré le joueur formé au PSG.