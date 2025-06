Une star étrangère en équipe de France : L'ultimatum inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme David Trezeguet, Gonzalo Higuain aurait pu porter le maillot de l'équipe de France, disposant de la double nationalité. Néanmoins, l'ancien joueur du Real Madrid décidait à l'automne 2006 de défendrer les couleurs de l'Argentine malgré le forcing de Raymond Domenech. Pour L'Equipe la chaîne, il raconte.

Quelques semaines après avoir perdu la Coupe du monde aux tirs au but contre l'Italie à Berlin (1-1 puis 3-5), Raymond Domenech tentait un coup de poker. A l'instar de David Trezeguet qui a choisi l'équipe de France plutôt que l'Argentine, Gonzalo Higuain a été confronté à ce dilemme qui ne semble finalement ne pas vraiment en avoir été un dans l'esprit de l'ex-joueur du Napoli.

«Il s'est servi de nous» Deux mois avant sa signature au Real Madrid, Gonzalo Higuain, plus précisément son père, a été contacté par Raymond Domenech. L'objectif du sélectionneur de l'époque de l'équipe de France ? Attirer Higuain avant que l'Argentine ne lui mette le grappin dessus. « Je l'avais eu avant, c'était surtout son père qui discutait pour lui et je lui demandais ce qu'il voulait. Comme il n'était pas encore en sélection argentine, il en jouait. Il s'est servi de nous pour dire : « je vais aller avec l'équipe de France, sélectionnez-moi ». Si on s'en est rendu compte rapidement ? Très vite, en discutant avec son père, j'ai senti le truc ».