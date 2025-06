Didier Deschamps, le drame qui le touche

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a rendu hommage à Bernard Lacombe, disparu à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Le technicien a salué la mémoire de l'ancien buteur de l'OL, de l'ASSE ou encore des Girondins de Bordeaux, également champion d'Europe en 1984 avec les Bleus.

Un monument du football français s’en est allé. Meilleur buteur français de Première division, champion d'Europe en 1984 avec les Bleus puis bras droit de Jean-Michel Aulas à l’ OL, Bernard Lacombe est décédé à l’âge de 72 ans. L’ancien buteur de l’ ASSE et des Girondins de Bordeaux était hospitalisé depuis le mois de janvier. Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux. Actuel sélectionneur de l’ équipe de France, Didier Deschamps a rendu hommage à cette figure du championnat de France.

L'hommage de Deschamps

« Avec la disparition de Bernard Lacombe, le football français perd un de ses plus illustres serviteurs. En équipe de France, il a fait partie de ceux qui ont ouvert la voie du succès en remportant l’Euro 1984. Bernard n’a pas seulement été un immense buteur, il fut également un grand dirigeant. À ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la montée en puissance et la réussite sur le plan national et sur le plan européen de son club de cœur, l’Olympique Lyonnais » a confié Deschamps.