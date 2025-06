Signature de Zidane : C’est validé en Arabie Saoudite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France l'année prochaine, Zinedine Zidane dispose déjà de nombreux soutiens dans le monde du football. À commencer par Laurent Blanc, coach d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite, qui valide plus que jamais l'option Zidane pour les Bleus.

C'est officiel depuis le mois de janvier dernier : Didier Deschamps a acté la fin de son règne en tant que sélectionneur de l'équipe de France, qui sera effectif après la Coupe du Monde 2026. Zinedine Zidane apparait logiquement comme étant le grand favori pour récupérer le poste l'année prochaine, lui qui est libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid en 2021. Laurent Blanc, proche de Zidane, a plus que jamais validé ce choix dans un entretien accordé au Parisien mercredi.

Blanc rend hommage à Deschamps L'entraîneur d'Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, a d'abord fait le bilan de l'aventure de Deschamps en équipe de France : « C’est beau. Magnifique. Si tu es resté 14 ans, c’est que tu as obtenu des résultats. Tu as montré que tu étais capable de maintenir l’équipe très haut. Et ça a été le cas. Bravo. Et au regard de l’émergence d’une nouvelle génération très talentueuse, je pense que son successeur prendra aussi beaucoup de plaisir. Et j’espère qu’il restera aussi longtemps. Mais bon, DD, lui, les 14 ans, il les aura faits ! », indique Laurent Blanc.