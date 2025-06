Zinedine Zidane, le moment de gêne d'une vedette française !

Star de la chanson française, Calogero a eu l'occasion de pouvoir jouer un jour avec Zinedine Zidane. Un moment dont l'artiste se souvient encore très bien aujourd'hui, mais pas pour les meilleures raisons. En effet, sur la pelouse, aux côtés de Zidane, Calogero a connu un moment de gêne que le champion du monde 98 a par la suite tenu à désamorcer.

Présent sur le plateau de C à vous sur France 5, Calogero a raconté le moment où il a pu jouer avec Zinedine Zidane . Alors que cela serait un souvenir mémorable pour beaucoup d'entre nous, pour l'artiste français, ça ne l'est pas forcément. La raison ? Une erreur commise sur une offrande de Zidane qui a fait faire des cauchemars à Calogero .

« Le ballon est passé sous mon pied »

« Moi je ne joue pas assez bien. Et donc Zizou me voit de loin, en plus je savais qu'il aimait mes chansons, je voulais lui faire honneur, il me fait une passe tellement simple. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je sais arrêter un ballon, j'ai voulu écraser le ballon qui est passé sous mon pied. J'ai été le voir, je l'ai rencontré deux jours après à Paris et il m'a dit : "Calo, si tu crois que moi je prends une guitare ça sera bien ?" », a poursuivi le chanteur français, soutenu donc au final par Zinedine Zidane malgré sa bourde.