Ballon d’Or au PSG : La proposition historique

À l’approche du Ballon d’Or, le débat fait rage entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Laurent Blanc, invité par Le Parisien, propose une idée inédite qui pourrait ravir le PSG : décerner le Ballon d’Or à toute l’équipe. Une position qui reflète l’importance du collectif dans la conquête de ce trophée individuel.

« Ah, moi, ça m’irait ! Sans vos équipiers, vous ne pouvez pas prétendre à la récompense individuelle. Mais bon, on ne va pas refaire le monde », explique l’ancien coach du PSG et de l’équipe de France , qui a tout de même pris position pour Ousmane Dembélé , qu’il espère voir gagner le Ballon d’Or .

«Il a accompli une super saison, il a tout gagné»

« Bien entendu. Il a accompli une super saison, il a tout gagné. Il rassemble tous les critères pour être dans la course. Après, il y a souvent des surprises, où le lauréat n’est pas celui qu’on attend. Moi, sincèrement, cette récompense-là est une distinction individuelle, et ça, ça me gêne un peu. Je ne le connais pas personnellement, mais j’espère qu’Ousmane succédera à Karim (Benzema, dernier Français lauréat en 2022). » conclut Laurent Blanc.