Zinédine Zidane : Sa prochaine équipe est validée

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est annoncé comme le grandissime favori pour remplacer Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Pour son ancien coéquipier Laurent Blanc, le Marseillais est le candidat idéal pour prendre le contrôle de la sélection nationale.

Zinédine Zidane ne le cache pas, il souhaite reprendre le fil de son histoire avec l’ équipe de France . « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte » avait déclaré le champion du monde 1998 au cours d'un évènement organisé par son équipementier. Mais pour l’heure, la Fédération française de football refuse de lâcher un nom pour ne pas perturber le travail de Didier Deschamps . Pour beaucoup, Zidane serait le candidat idéal pour s’installer sur le banc de la sélection. C’est notamment l’avis de Laurent Blanc, ancien coéquipier de Zizou sous le maillot de l’ équipe de France.

Blanc valide la piste Zidane

« Ce serait bien. Très bien, même. J’espère que ce sera le cas. Mais que ce soit moi, Didier ou Zizou, il y a une chose fondamentale qu’on doit comprendre, et Dieu sait que les entraîneurs la comprennent, certains plus que d’autres : on dépend des joueurs » a déclaré l’ancien sélectionneur tricolore, actuellement à la tête d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite.