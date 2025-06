«Il m'a vraiment énervé» : L'altercation avec un joueur de l'équipe de France

Axel Cornic

Ancien de la Juventus désormais à l’AS Roma, Paulo Dybala est revenu sur un épisode impliquant l’international français de la Lazio Mattéo Guendouzi, remontant à avril 2024. Les deux s’étaient accrochés à l’occasion d’un derby romain, avec les Giallorossi qui l’avaient finalement emporté (1-0).

Parfois, les derbys peuvent être très chauds. C’est notamment le cas en Serie A, où l’une des plus grandes rivalités oppose les deux équipes de la capitale, avec l’AS Roma à la Lazio. Et Mattéo Guendouzi a pu en faire l’expérience directe il y a un peu plus d’un an...

Guendouzi contre Dybala C’était une image qui avait énormément fait parler. Le 6 avril 2024, la Roma et la Lazio s’affrontaient pour décider une nouvelle fois de la suprématie de La Ville Eternelle. La pression était à son maximum et Guendouzi s’était notamment accroché avec Paulo Dybala, dans un épisode qui avait beaucoup fait parler. « Sur le terrain, Dybala m'avait mis un petit coup et après, vu qu'il gagnait, il a commencé à chambrer. Ça ne m'a pas plu, donc je lui ai attrapé le visage avec mes mains » avait confié le milieu de terrain français, assurant que tout était finalement resté sur le terrain.