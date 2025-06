Zinédine Zidane, l’avertissement lancé en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Philippe Diallo a réclamé de la patience dans le dossier Zinédine Zidane, Jérôme Rothen a envoyé un message au président de la Fédération française de football. En agissant ainsi, le responsable tricolore joue avec le danger selon l'ancien joueur du PSG, convaincu que Zidane sera sollicité par d'autres équipes dans les prochaines semaines.

Rothen tacle Diallo

Pour Jérôme Rothen, la sortie de Diallo est imprudente. « Un peu d'honnêteté et de sincérité Monsieur Diallo ! On en a marre des discours politiques… Deschamps n'a plus besoin d'être protégé. Diallo parle du contrat de Deschamps, de son travail en vue de la Coupe du Monde. Il se met juste dans la posture du président qui décide tout seul sans demander des avis. Mais tout le monde attend de voir Zidane à la tête de l’équipe de France ! En plus, Zidane s'est positionné, il a été très clair, il rêve d’être sur le banc des Bleus » a confié l’ancien joueur du PSG.