Zinedine Zidane, une date est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Didier Deschamps a d’ores et déjà annoncé qu’il quitterait l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, la question est maintenant de savoir qui le remplacera. Tous les regards se tournent alors vers Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid semble être une évidence pour reprendre les commandes des Bleus. Et Philippe Diallo en a dit plus sur le timing de l’annonce du successeur de Deschamps.

Libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane ne semblait attendre qu’une chose : l’équipe de France. Et voilà que la place va libérer en 2026 après la Coupe du monde. En effet, Didier Deschamps va s’en aller et Zizou est aujourd’hui réclamé par tous pour venir prendre la relève sur le banc des Bleus. Toutefois, pour le moment, rien n’est encore officiel. Quand cela sera-t-il annoncé par Philippe Diallo ? Le président de la FFF a donné la réponse à cette question.

Deschamps a annoncé son départ Dans un entretien accordé au JDD, Philippe Diallo est revenu sur l’annonce de Didier Deschamps sur son départ de l’équipe de France. Le président de la FFF a alors expliqué dans un premier temps : « L’annonce par Deschamps était-elle une bonne chose ? Il y avait trop de questions sur ce sujet. Didier a tenu à clarifier sa situation et cela a peut-être fait baisser la pression. Il l’a fait de manière professionnelle et comme toujours pour le bien de l’équipe de France ».