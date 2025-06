Zinédine Zidane, sa prochaine équipe annoncée en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane a envoyé sa candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France en marge d'un évènement organisé par Adidas. Mais questionné récemment sur cette piste, Philippe Diallo a préfère jouer la montre par respect pour Didier Deschamps. Pourtant, ce feuilleton est déjà terminé selon Eric Di Méco, ancien joueur de l'OM.

« Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte » déclarait Zinédine Zidane il y a quelques jours. Une annonce en forme de candidature pour le champion du monde 1998, qui n’a jamais caché son envie de renouer le fil de son histoire avec l’ équipe de France. Questionné par Ouest-France, Philippe Diallo s’est réjoui de cette sortie, sans lâcher de grosses annonces sur ce dossier.

Diallo joue la montre

« Cela montre que l’équipe de France est très attractive, y compris pour l’immense joueur et entraîneur qu’il a été et qu’il est. Je me réjouis donc qu’il soit intéressé pour rejoindre les Bleus. Ce n’est pas que je suis un adepte du secret (sourire), mais je veux respecter le travail des gens qui sont en place, qui ont apporté beaucoup au football français » a confié le président de la FFF.