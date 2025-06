Deschamps - Zidane : C'est déjà terminé ?

Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait laisser sa place de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde. Alors que Zinedine Zidane est pressenti pour reprendre les rênes des Bleus, Eric Di Meco a affirmé qu'il était le plus légitime, et qu'il était inutile de continuer à entretenir le suspense sur ce dossier.

Zidane «est légitimement le successeur» de Deschamps

« Didier (Deschamps) a annoncé qu'il s'arrêtait. Zizou a annoncé qu'il était intéressé. La France du football, voire plus, demande Zizou. La France du football remerciera, je l'espère, bien platement Didier Deschamps. (...) Là, tout est clair. Didier aura fait son temps, et quel temps. Et j'espère d'ailleurs qu'il aura une sortie digne de ce qu'il aura apporté au football français. Le débat sur le jeu était légitime, mais à l'arrivée il y a un palmarès, et surtout une équipe de France qui aura été tout en haut durant son mandat. Derrière, tu as un garçon qui a été très grand avec le maillot de l'équipe de France, qui a un palmarès au Real extraordinaire en tant qu'entraineur et qui est légitimement le successeur. Mais tu fais des cachoteries pourquoi ? », a déclaré Eric Di Meco, ex-international français, dans l'émission le Super Moscato Show (RMC Sport) ce vendredi après-midi.