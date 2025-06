Mbappé se fait recaler en France !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un long entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo s'est prononcé sur la course au Ballon d'Or. Et le président de la Fédération française de football a choisi son camp. Malgré le trophée du Pichichi remporté par Kylian Mbappé, le responsable estime que la récompense devrait revenir à Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des champions au PSG.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu de multiples déceptions. La Français n’aura pas remporté la Ligue 1, ni la Coupe du Roi ou la Ligue des champions, soulevée par le PSG. Un bilan loin d’être brillant, malgré son premier Soulier d’or et qui ne lui permet pas de figurer parmi les favoris pour la victoire au Ballon d’Or. Pour chercher un possible lauréat, il faut se tourner vers le FC Barcelone où évolue Lamine Yamal ou alors au PSG. Vainqueur de la C1, le club parisien pourrait placer l’un de ses éléments sur la plus haute marche du podium.