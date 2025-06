Karim Benzema, la douloureuse séparation…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont tous unanimes. Samir Nasri ou Eric Abidal affirment qu’Hatem Ben Arfa était le joueur le plus talentueux de la génération 87. Mais c’est au final Karim Benzema qui a eu la carrière la plus aboutie. Fred Guerra gérait les intérêts des deux joueurs pendant leur jeunesse à l’OL et a dû rompre avec Benzema. Il raconte.

Au milieu des années 2000, un grand cru de joueurs offensifs a pris forme du côté de l’OL. Hatem Ben Arfa, Karim Benzema et Loïc Rémy ont tous fait partie de la fameuse génération 87, mais seul Ben Arfa a hérité d’un contrat professionnel à seulement 17 ans au sein du club rhodanien. Les trois joueurs étaient représentés par un seul et même agent : Fred Guerra.

«Je te préviens, que Karim ne signe pas professionnel. Je te préviens» Et cette décision de l’OL a mis dans l’embarras l’agent qui s’est livré à ce sujet à RMC Mercato. « Dans la tête des jeunes ça résonnait un contrat professionnel, ça parle et ils (Loïc Rémy et Karim Benzema) n’ont fini que par avoir un contrat stagiaire. Et puis du côté du clan Ben Arfa la maman disait: 'Je te préviens, que Karim ne signe pas professionnel. Je te préviens.' Il y avait des pressions de tout côté et je regardais Karim en me disant qu’il le méritait tellement mais j’ai eu tellement de pressions ».