Zidane avec Mbappé : La discussion secrète ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de trois ans, Zinedine Zidane a publiquement reconnu être prêt à répondre favorablement à l’appel de l’équipe de France si ce dernier arrivait. Une candidature appréciée de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui s’est lâché au sujet d’hypothétiques contacts avec celui qui pourrait à l’avenir diriger la bande de Kylian Mbappé chez les Bleus.

« Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte ». Par le biais d’un évènement avec son équipementier Adidas survenu à la fin du mois de mai, Zinedine Zidane confirmait son désir déjà évoqué par le passé de prendre les rênes de l’équipe de France. Une annonce qui est intervenue quatre mois après celle de Didier Deschamps au JT de LCI.

«Je me réjouis donc qu’il soit intéressé pour rejoindre les Bleus» L’actuel sélectionneur de l’équipe de France se retirera après la Coupe du monde 2026 soit au terme de son contrat. Zinedine Zidane est en pole pour lui succéder à la tête du vestiaire des Bleus dont Kylian Mbappé en est le capitaine. De quoi satisfaire Philippe Diallo. « Cela montre que l’équipe de France est très attractive, y compris pour l’immense joueur et entraîneur qu’il a été et qu’il est. Je me réjouis donc qu’il soit intéressé pour rejoindre les Bleus ». a confié le président de la Fédération française de football à Ouest-France.