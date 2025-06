Zidane : Le rêve d'une vie à Paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Légende du football français, Zinedine Zidane a fait partie des privilégiés à porter la flamme olympique pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. D'un Madridista à un autre, Zizou confiait même la flamme à Rafael Nadal qui, près d'un an plus tard, n'est toujours pas redescendu de son petit nuage tant cette soirée fut dingue.

Le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris se déroulait... non pas comme le veut le protocole dans un stade, mais sur les quais de Seine. Des guests à l'envergure internationale étaient présents pour assurer le show comme Lady Gaga, Aya Nakamura et Céline Dion. Mais pas seulement, la flamme olympique a été passée de main et main avec de célèbres sportifs dont Tony Parker, Teddy Riner ou encore Rafael Nadal ainsi que Zinedine Zidane.

«Ça a été comme une reconnaissance de toute ma carrière» Maître incontesté de Roland-Garros avec ses 14 titres de Grand Chelem à Porte d'Auteuil, Rafael Nadal est une figure incontournable du sport parisien. L'Espagnol a vécu un moment inoubliable et s'est confié à ce sujet sur le site des Jeux Olympiques. « Je ne vais jamais pouvoir assez remercier l'organisation des Jeux Olympiques 2024 et la France de m'avoir donné ce privilège. Ça a été comme une reconnaissance de toute ma carrière et de mon histoire dans cette ville incroyable. Ça a été l'un des moments les plus émouvants de ma carrière ».