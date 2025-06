F1 - Transfert chez Aston Martin : L'«impatience» de Verstappen !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En marge de la saison 2026 de Formule 1, la 76ème de l'histoire, une nouvelle réglementation sera instaurée. Des changements auxquels Adrian Newey a souvent su tirer profit et pourrait une fois encore en faire de même. Non pas chez Red Bull comme ce fut le cas pendant 20 ans, mais avec Aston Martin. Un transfert que Max Verstappen, pilote de l'écurie autrichienne a récemment évoqué.

Depuis quelques semaines à présent, il est question du potentiel départ de Max Verstappen à la fin de la saison. Sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, une clause est présente dans son bail lui permettant de mettre un terme à son engagement avec l'écurie autrichienne. D'autant plus que le champion de Formule 1 aux quatre couronnes mondiales a déjà fait part de son mécontentement concernant les performances de la RB-21 et des fusées dont disposent Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren.

«Le voir dans le garage me rappelle simplement comment c’était lorsqu’il était avec nous» La Gazzetta dello Sport a notamment fait part d'une offre XXL préparée par l'Arabie saoudite dans l'optique qu'Aston Martin puisse accueillir Max Verstappen. Cependant, à l'instant T, l'avenir du pilote néerlandais est toujours lié à Red Bull, contrairement à Adrian Newey. L'ingénieur britannique qui a pris part aux deux périodes dorées chez Red Bull avec Sebastian Vettel et Max Verstappen a pris la décision de s'engager chez Aston Martin. Avec le changement réglementaire important qui s'opérera en 2026 en Formule 1, Newey devrait pouvoir faire briller les monoplaces d'Aston Martin selon Verstappen. « Le voir dans le garage me rappelle simplement comment c’était lorsqu’il était avec nous. Mais il ne fait plus partie de notre équipe, donc cela ne sert à rien d’y penser ».