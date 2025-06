Alaphilippe sur Netflix : La grande annonce !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Netflix et le Tour de France, l’histoire touchera à sa fin le 2 juillet prochain. Une date symbolique à trois jours du début de la Grande Boucle 2025, qui sonnera également la diffusion de la troisième saison de la série documentaire intitulée : Au cœur du peloton. Le programme n’a en effet pas été reconduit par Netflix et le teaser dévoilé par la firme américaine, sans Alaphilippe qui n’y avait pas participé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, marque la fin de l’histoire.

Le dernier volet d’Au cœur du peloton arrive sur Netflix, Alaphilippe le grand absent !

Au final, Julian Alaphilippe sera apparu devant les caméras de Netflix pour ce documentaire lors des deux saisons précédentes en courant pour la Soudal Quick-Step. Mais la page est donc tournée.

En effet, les différentes équipes en lice pour le Tour de France 2025 n’ont pas été démarchées contrairement aux années précédentes comme certains dirigeants le soulignaient en interview pour Le Parisien en février dernier. « Habituellement, fin janvier, on est déjà contacté par Netflix pour des tournages au printemps auprès de certains de nos coureurs. Là, on n’a pas eu le moindre coup de fil. Il semble que le message est clair ».

Une autre voix se manifestait en dressant un constat lourd de sens sur la fin du partenariat entre la Grande Boucle et Netflix. « Franchement, c’est compliqué pour Netflix de se renouveler chaque année. On est quand même dans un sport répétitif : bus, course, bus, hôtel, dodo et rebelote le lendemain. Et avec Pogacar qui écrase tout, le suspense semble compliqué à maintenir ».