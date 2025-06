Marion Rousse et ses problèmes d’argent : Elle raconte tout !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désormais reconnue des amoureux du vélo de par ses apparitions sur France Télévisions pendant le Tour de France et son rôle de directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a tout de même eu une carrière de championne de France de cyclisme sur route. Une carrière qu’elle a dû prématurément arrêter en raison d’une situation financière délicate qu’elle a dernièrement raconté en interview.

« J'ai connu le cyclisme féminin à une époque où je ne gagnais pas d'argent. J'étais dite 'professionnelle', mais je n'en avais que l'appellation. Il fallait que j'aille travailler pour gagner un SMIC. J'étais à l'époque dans l'une des meilleures équipes du monde, et pourtant je n'étais pas payée ». Dernièrement, Marion Rousse reconnaissait aisément à Eurosport ses problèmes d’argent au fil de sa carrière professionnelle. Il fallait d’ailleurs qu’elle ait un travail alimentaire à côté, au sein d’un service municipal, dans l’optique de pouvoir exercer sa vie de cycliste. « Je m'entraînais le matin, et l'après-midi, je bossais dans une mairie en banlieue parisienne, au service événementiel (...) j'ai tellement galéré sur mon vélo, j’ai vu que je ne pouvais pas en vivre, j’ai dû arrêter ma carrière tôt ».

«Que les filles puissent avoir un salaire, vivre de leur sport»

Dans des propos relayés par Télé 2 semaines, la directrice du Tour de France femmes qui a vu le jour en 2022 dit lutter pour que les coureuses d’aujourd’hui ait la possibilité de vivre de leur passion et métier. Une chance qui ne lui avait pas été offerte. « Ma volonté, quand on a instauré le Tour de France Femmes avec Zwift, était que cela suive, que les filles puissent avoir un salaire, vivre de leur sport. L'enjeu était d'obtenir de la visibilité, grâce à la course la plus connue du monde. Avant, on ne connaissait pas les championnes ». La popularité du Tour de France femmes est grandissante. Si bien qu’en février dernier, Le Parisien laissait entendre que Netflix allait mettre un terme à la série Au cœur du peloton dans l’optique de dévoiler les coulisses du Tour de France femmes.