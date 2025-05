Alaphilippe - Tour de France : Marion Rousse annonce la fin ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2024, Tadej Pogacar redevenait le grand vainqueur du Tour de France après que Jonas Vingegaard l’ait privé des deux éditions précédentes. Pour ce qui est des Français, Julian Alaphilippe n’était pas dans les débats. Le compagnon de Marion Rousse, ancienne championne de France sur route et directrice du Tour de France femmes, ne devrait pas être le successeur de Bernard Hinault. 40 ans après le sacre du Français pendant le Tour de France de 1985, une femme pourrait lui succéder en la personne de Pauline Ferrand-Prévot.

Le successeur de Bernard Hinault pour le Tour de France «chez les femmes» selon la compagne d’Alaphilippe !

« On attend un successeur à Bernard Hinault depuis tant d’années (ndlr 40 ans), qu’on se dit que ce sera peut-être chez les femmes qu’on va le trouver ». Relancée par la journaliste sur le changement de pratique entre le VTT et le vélo de route pour Pauline Ferrand-Prévot, Marion Rousse n’a pas manqué de rassurer son monde.

« Ça se passe bien puisqu’elle remporté Paris – Roubaix chez les femmes. Elle est incroyable. Maintenant avec les capteurs, les puissances, les données, on sait à peu près à quel niveau se situer. Et ce qu’il y a de bien avec Pauline, c’est que ça va être un modèle magnifique pour toutes les petites filles, mais ça va surtout rendre un engouement encore plus impressionnant. Les gens pousseront derrière la Française, donc on est ravis de ça. En plus, elle ne se cache pas et le dit dans les médias, « je me donne trois ans pour gagner le Tour de France femmes » ». a conclu Marion Rousse sur France Bleu. Reste à savoir si son conjoint Julian Alaphilippe parviendra à la faire mentir pendant la Grande Boucle entre le 5 et le 27 juillet prochain avec sa nouvelle équipe Tudor Pro Cycling Team.