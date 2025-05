Marion Rousse : Le «challenge» lancé avec Alaphilippe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'abord en couple avec Tony Gallopin, Marion Rousse est depuis quelques années maintenant avec Julian Alaphilippe. Les deux stars du cyclisme français ont d'ailleurs eu un enfant ensemble. Le couple se porte bien et l'un de ses secrets de celui-ci a d'ailleurs été révélé par Marion Rousse : la compétition.

Cela va maintenant faire 5 ans que Marion Rousse et Julian Alaphilippe sont ensemble. Un couple qui fait forcément parler dans le milieu du cyclisme. Une histoire d'amour dont Patrick Lefevere s'était notamment servi pour critiquer le double champion du monde et ses mauvaises performances. De quoi délencher une grosse polémique et la colère des principaux intéressés. Mais forcément, ceux qui parlent le mieux du couple entre Marion Rousse et Julian Alaphilippe, ce sont bien eux.

« On a l’esprit de compétition pour tout » Et c'est ainsi que lors du podcast Dream Team, Marion Rousse s'est confiée sur sa relation avec Julian Alaphilippe et l'esprit de compétition qui règne dans leur couple. A ce propos, l'ancienne championne de cyclisme a pu faire savoir : « Avec mon compagnon, est-ce qu’on se challenge ? Oui, on a l’esprit de compétition pour tout. A la maison, on va commencer à faire une partie de ping-pong, c’est à celui qui va faire perdre l’autre. C’est vrai que pour tout en fait ».