Alaphilippe : L'annonce inquiétante !

Alors qu'il a longtemps tenu le cyclisme français à bout de bras, Julian Alaphilippe est beaucoup plus discret ces dernières saisons, et cela se ressent sur l'ensemble du bilan tricolore dans le peloton. C'est le triste constat que dresse Cyrille Guimard, inquiet pour l'évolution du cyclisme français.

Champion du monde en 2020 et 2021, Julian Alaphilippe a longtemps été la locomotive du cyclisme français avec également des victoires de prestige sur certaines étapes du Tour de France, ou encore sur plusieurs Classiques. Cependant, cela fait quelques années que ce n'est plus le cas. Le compagnon de Marion Rousse est sur la pente ascendante et entraîne avec lui le cyclisme français dans son ensemble. Au classement UCI des nations, la France n'est effectivement que huitième, ce qui inquiète Cyrille Guimard.

Cyrille Guimard très inquiet pour le cyclisme français « Depuis le début d’année, je trouve que le cyclisme français est un petit peu en recul. Et les chiffres d’ailleurs le démontrent. Les différents classements UCI, que ce soit à titre individuel, à titre collectif, font qu’aujourd’hui on peut être inquiet sur l’évolution du cyclisme français et surtout de la présence des Français. Le nombre de Top 10 depuis le début d’année, je dis bien de Top 10, est relativement rare, et on en a également très, très peu de Top 5. C’est peut-être un petit peu ça qui est le plus alarmant », constate-t-il dans son édito pour Cyclism'Actu, avant de poursuivre en pointant notamment du doigt le fait que Julian Alaphilippe était rentré dans le rang.