Alaphilippe : La fin est annoncée !

Cela fait maintenant quelques saisons que le niveau de Julian Alaphilippe n’est plus le même. Parmi les coureurs les plus redoutables du peloton pendant un moment, le compagnon de Marion Rousse est désormais plus en retrait. Il est maintenant difficile pour Alaphilippe d’aller chercher des succès de prestige. Des contre-performances qui signent alors la plongée du cyclisme français au niveau mondial.

Grâce à Julian Alaphilippe notamment, le cyclisme français a connu de très belles années il n’y a pas si longtemps. En effet, le compagnon de Marion Rousse a notamment remporté deux titres de champion du monde, il a également brillé sur le Tour de France avec des victoires d’étape tout en portant le maillot jaune plusieurs jours et on peut également ajouter des succès de prestige sur de grandes courses pour Alaphilippe. Mais tout ça est aujourd’hui fini pour le coureur de la formation Tudor ce qui plombe quelque peu les résultats du cyclisme français.

« Le cyclisme français est un petit peu en recul » Actuellement, le cyclisme français ne se porte pas très bien. Et à ce propos, Cyrille Guimard a notamment expliqué pour CyclismActu : « Maintenant je suis un observateur un petit peu plus en retrait mais pas obligatoirement totalement à la retraite, et depuis le début d'année je trouve que le cyclisme français est un petit peu en recul. Et les chiffres d'ailleurs le démontrent. Les différents classements UCI, que ce soit à titre individuel, à titre collectif, font qu'aujourd'hui on peut être inquiet sur l'évolution du cyclisme français et surtout de la présence des Français. Car on a une présence très forte sur les Coupes de France, mais les Coupes de France sont des courses un petit peu franco-française, c'est le seul endroit où on a des Français, 4, 5 voire 6 Français dans les dix premiers. Mais lorsqu'on va sur les épreuves de plus grande envergure, on se rend compte qu'on ne pèse pas sur la course. Le nombre de top 10 depuis le début d'année, je dis bien de top 10, est relativement rare, et on en a également très très peu de top 5. C'est peut-être un petit peu ça qui est le plus alarmant ».