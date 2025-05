Cyclisme : Il lance un tacle à Mathieu Van der Poel !

Alors qu’il a été pris dans une chute avec Mathieu Van der Poel dimanche lors de la troisième manche de la Coupe du monde de VTT disputé en République Tchèque, David Valero, le coureur espagnol, a adressé un tacle au champion du monde hollandais. Explication.

Dimanche dernier, Mathieu Van der Poel a disputé la troisième manche de la Coupe du monde de VTT, qui se tenait à Nove Mosto en République Tchèque, dans l’idée de garder ses repères en vue des championnats du monde, qui se tiendront en septembre, lui qui déclarait avant la course : « Je ne suis pas au top de ma forme et je ne me préparerai vraiment pour les Championnats du monde de VTT qu'après le Tour de France. Mais je suis plutôt content de la façon dont les choses se passent et je veux surtout en profiter. »

« Certains coureurs ne respectent pas leurs collègues pour ce qu’ils sont »

Après la course, David Valero, l’un des rivaux de Van der Poel en VTT, avec qui il est entré en collision lors de la première chute, n’a en tout cas pas mâché ses mots au sujet du champion hollandais, quand bien même il ne l’a pas nommément désigné mais dont on comprend qu’il était le destinataire principal de ses remarques critiquant certains comportements en course. David Valero a ainsi déclaré peu après l’arrivée, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « Je suis déçu de ma course, surtout parce que certains coureurs ne respectent pas leurs collègues pour ce qu'ils sont. J'apprécie qu'ils viennent participer et qu'ils donnent de la visibilité à la Coupe du monde de VTT, c'est très important. Mais le respect l'est aussi ! ».