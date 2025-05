En milieu de semaine, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a détaillé les contours exacts de la dernière étape, notamment autour de l’ascension de la cote de Montmartre dans les rues de Paris. Et la configuration retenue par les organisateurs ouvrent des perspectives très intéressantes. Analyse.

Avec trois passages à Montmartre...

L’élément est beaucoup moins anodin qu’il n’y paraît. Si le tracé n’avait programmé qu’un passage au sommet de Montmartre, cela aurait plus relevé de la carte postale que d’autre chose. Mais avec trois ascensions, il existe une vraie possibilité de faire la course, de créer une sélection et donc des écarts sur la ligne. Surtout avec le dernier passage près de l’arrivée. Bien sûr, si au matin de la dernière étape, le maillot jaune a une avance confortable sur ses poursuivants, cela n’aura pas d’incidence sur le résultat final. En revanche, en cas d’écart inférieur à la minute entre Pogacar, Vingegaard et Evenepoel, la probabilité qu’une grande bagarre se déclenche dans les rues de Paris est réelle. Et ce d’autant plus que l’étroitesse des rues dans Montmartre offre un contexte proche de celui des monts flandriens, où le placement s’avère décisif pour faire la différence, ce qui incitera la course à se lancer bien avant le premier passage dans la bosse.