Cyclisme - Tour de France : Une rivalité en interne se confirme pour Pogacar...

Annoncée depuis plusieurs mois comme possible nœud de tension au sein de l’équipe UAE Team Emirates, la potentielle émergence d’une rivalité interne entre le leader Tadej Pogacar et son lieutenant Juan Ayuso gagne chaque semaine en consistance. Une nouvelle étape a été franchie ces dernières heures. Analyse.

Promu leader sur les courses non disputées par Pogacar , Ayuso a confirmé depuis le début de saison, remportant quasiment tout à l’exception de la Fraun Ardèche Classic (10ème) et du Tour de Catalogne (2ème). Actuellement leader des UAE sur le Giro, Juan Ayuso est bel et bien dans le course pour le maillot rose. Et s’il parvenait à remporter le Tour d’Italie, à 22 ans à peine, il serait mécaniquement placé en prétendant pour le maillot jaune, ce qui imposerait une situation de rivalité avec Tadej Pogacar au sein de la formation UAE Team Emirates .

Les félicitations de Pogacar pour... Del Toro

Un tel contexte n’a évidemment pas échappé au leader slovène et ce depuis longtemps. Et ces dernières heures, le champion du monde a envoyé un message qui laisse peu de doute sur le regard qu’il porte à ce sujet. Alors qu’après l’étape terrible des « Strade Bianche », son jeune coéquipier Mexicain Isaac Del Toro s’était emparé du maillot de leader, avec Juan Ayuso placé en deuxième position au général, Pogacar a posté un message de félicitation à son égard sur Instagram, accompagné d’une photo où il prenait le café tous les deux. Après la course, Del Toro a aussi confié dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Si Tadej m'a donné des conseils avant l'étape ? Il m'a envoyé un message pour me dire que si j'étais en position de gagner l'étape, je devais tout donner pour ça. Car je pense qu'il croit en moi ». A l’heure où certains commentateurs imaginent que Del Toro pourrait contester le maillot rose convoité par son coéquipier et leader Juan Ayuso, le message de soutien de Pogacar tend à confirmer qu’un contexte de rivalité entre le boss slovène et son lieutenant espagnol est bel et bien en train de surgir au sein de l’équipe UAE...