Cyclisme - Tour de France : Battre Pogacar ? Vingegaard annonce la couleur !

Alors qu’il est actuellement en plein stage de préparation pour le Tour de France dans les montagnes de la Sierra Nevada, Jonas Vingegaard envoie des messages très encourageants en vue de la bataille du mois de juillet, bien loin des moments en demi-teinte qu’il avait traversés à la fin de l’année dernière, qui pouvaient alors questionner son envie réelle pour l’avenir.

A l’occasion d’un entretien rapporté par cyclismactu.net, le leader du team Visma-Lease A Bike se dit prêt au combat avec Tadej Pogacar et déterminé à lutter pour le maillot jaune : « Le manque de compétition n’a fait que renforcer ma motivation. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais c'est pour cela que je suis ici, en Sierra Nevada. J'espère pouvoir être encore meilleur que jamais. Si je suis meilleur que je ne l'ai jamais été, je suis assez sûr que je pourrai au moins me battre pour la victoire sur le Tour de France ».

« Etre le meilleur sur les classiques ne veut pas dire que tu le seras aussi sur le Tour »

Dans le discours du leader danois, au-delà de la motivation et de l’envie d’en découdre, transpire une réelle conviction qu’il peut parvenir à vaincre à la pédale son rival slovène, sans que sa défaite de l’an dernier ne l’ait marqué outre mesure. Vingegaard n’était alors pas arrivé au Tour de France avec l’intégralité de ses moyens physiques après sa très grave chute au Tour du Pays Basque. Cette année, la musique ne sera pas la même selon lui : « Pogacar ? Oui, on s’est croisés à l’entraînement, mais en sens inverse. On ne s’est pas parlé. Ça aurait été sympa. Ce qu’il a gagné et la manière dont il l’a fait, c’est impressionnant. Mais pour être honnête, en vue du Tour, la seule chose que je peux faire, c’est me concentrer sur moi-même et donner le meilleur de moi. Être le meilleur en première partie de saison ne veut pas dire que tu seras aussi le meilleur sur le Tour ».